Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Suiza pegó de entrada en el segundo tiempo con gol de Dan Ndoye a Argelia
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Autor: Redacción Cooperativa
Los helvéticos estiraron su ventaja en Vancouver.
Los helvéticos estiraron su ventaja en Vancouver.
Suiza pegó de entrada a Argelia en el segundo tiempo del partido de 16avos de final del Mundial, con un gol de Dan Ndoye en Vancouver.
El partido llevaba menos de un minuto de juego tras el descanso, y tras un rebote, Ndoye remató dentro del área con la diestra para superar al arquero Luca Zidane y dejó el tablero 2-0 para los helvéticos (46').
Revisa el gol de Dan Ndoye para Suiza ante Argelia: