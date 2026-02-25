Alejandro Domínguez proyectó una final sudamericana para el Mundial 2026

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, proyectó un escenario inmejorable para las selecciones de la región de cara al Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica. El dirigente aseguró que existe una alta posibilidad de que dos equipos pertenecientes a su entidad acaparen el duelo decisivo del certamen planetario.

Las declaraciones se produjeron durante la inauguración del nuevo centro de entrenamiento de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Barranquilla. "Nosotros soñamos con que tengamos a dos equipos sudamericanos en la final del Mundial y la meta es ganar esos ocho partidos en el certamen", indicó la autoridad ante la presencia del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.

En la misma línea, el timonel del organismo continental valoró el cambio de mentalidad en la gestión deportiva de los países miembros. "Estábamos condenados a no creer en grande, a no poder aspirar a un futuro diferente", explicó, junto con destacar que la confederación invirtió más de 200 millones de dólares en el desarrollo de la disciplina en el territorio colombiano.

Finalmente, Domínguez abordó las remodelaciones del Estadio Metropolitano, recinto que albergará la final de la Copa Sudamericana el próximo 26 de noviembre. "Estamos muy felices de tener la definición en Barranquilla. Permanentemente recibimos informes que nos indican lo avanzado que van los trabajos", concluyó el regente guaraní.