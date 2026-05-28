Alejandro González Iñárritu criticó duramente el Mundial 2026: Es una avaricia de la mafia de la FIFA
Alejandro González Iñárritu disparó con todo contra la organización de la cita planetaria.
Alejandro González Iñárritu disparó con todo contra la organización de la cita planetaria.
El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu criticó duramente la organización del Mundial 2026 y su realización en tres países diferentes: "Es una avaricia de la mafia de la FIFA".
"Cobró tres veces un mundial. El haber metido muchos más equipos ya sin una contenido de calidad, el nivel va a bajar. No siento ningún ambiente mundialero. Porque hay muy pocos partidos en México.
También disparó contra el valor de las entradas: "El costo de los boletos me parece una grosería. Lo que digo es que había un acceso. Pero ahora creo que los boletos, el más barato es de 10 mil pesos o 20 mil pesos, y si quieres llevar a tus hijos. O sea, es una barbaridad", comentó.
Por último se lamentó sobre el verdadero espiritud de lo que era una cita planetaria: "Me parece que han ido quitándole al mundo un gusto popular, se lo robaron. Y ahora para verlo en la televisión tienes que pagar. Antes era verdaderamente una celebración de un país orgulloso de ser el que invitaba al mundo."