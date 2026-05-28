Alejandro González Iñárritu criticó duramente el Mundial 2026: Es una avaricia de la mafia de la FIFA

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu criticó duramente la organización del Mundial 2026 y su realización en tres países diferentes: "Es una avaricia de la mafia de la FIFA".

"Cobró tres veces un mundial. El haber metido muchos más equipos ya sin una contenido de calidad, el nivel va a bajar. No siento ningún ambiente mundialero. Porque hay muy pocos partidos en México.

También disparó contra el valor de las entradas: "El costo de los boletos me parece una grosería. Lo que digo es que había un acceso. Pero ahora creo que los boletos, el más barato es de 10 mil pesos o 20 mil pesos, y si quieres llevar a tus hijos. O sea, es una barbaridad", comentó.

Por último se lamentó sobre el verdadero espiritud de lo que era una cita planetaria: "Me parece que han ido quitándole al mundo un gusto popular, se lo robaron. Y ahora para verlo en la televisión tienes que pagar. Antes era verdaderamente una celebración de un país orgulloso de ser el que invitaba al mundo."