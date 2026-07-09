Castrilli por designación de árbitro argentino en duelo de Francia: "Es tirar un fósforo a una piscina con bencina"

El exárbitro internacional y otrora presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, cuestionó con dureza las recientes determinaciones de la FIFA en el Mundial, apuntando tanto a las designaciones referiles como a las decisiones disciplinarias del organismo.

En conversación con Las Últimas Noticias, el exjuez argentino abordó las polémicas que han marcado el certamen y entregó un negativo diagnóstico.

"Este Mundial va a pasar a la historia por todas las macanas arbitrales. Estamos viviendo un aquelarre total. Y lo peor es que aún falta para que termine" comenzó señalando Castrilli.

Ya enfocado en la designación del argentino Facundo Tello como árbitro para el duelo ante Francia Castrilli fue claro.

"Designar a un juez argentino para Francia es tirar un fósforo a una piscina con bencina. Es atentar contra toda la buena fe. Tello es un buen árbitro, pero ¿qué pasa si cobra un penal a favor de Marruecos?", reflexionó.

"Quedará la idea de que está ayudando a Argentina. Y si expulsa a un francés, aunque el equipo clasifique a semifinales, ¿usted duda de que pedirán que se les borre esa tarjeta apelando a lo que pasó con Folarin Balogun?", comentó.

"¿Acaso no se argumentará que es sospechoso que un argentino lo haya echado? La FIFA ya se echó encima un problema y ahora se echó otro gratuitamente. No entiendo ese deseo de autoinmolarse", añadió.

Finalmente, Castrilli se refirió a la polémica resolución de la FIFA respecto al jugador estadounidense Folarin Balogun, asegurando que este tipo de medidas sientan un precedente negativo.

"Durante años, la FIFA nos ha hecho creer que está contra toda intervención de los intereses políticos en el fútbol. Y ahora eso quedó en entredicho para siempre", sentenció.