Erling Haaland anunció una sorpresa: "Busquen mi nombre en Google"

Erling Haaland, delantero y gran figura de Noruega en el Mundial 2026, llamó la atención en redes sociales con un breve mensaje que rápidamente despertó la curiosidad de los hinchas.

"Una cosa para hacer hoy... busquen mi nombre en Google", escribió el atacante noruego en su cuenta de X, acompañado de un guiño, para revelar una particular animación preparada por el buscador.

Al escribir el nombre de Haaland en Google, aparece una animación con vikingos remando, en alusión a la celebración que popularizó la selección noruega durante su histórica campaña en la Copa del Mundo.

Noruega vive un torneo inolvidable: Avanzó como segunda del Grupo I, eliminó a Costa de Marfil en 16° de final y luego sacó del camino a Brasil en octavos, para instalarse por primera vez en los cuartos de final de un Mundial.

El equipo nórdico tiene en el horizonte el duelo ante Inglaterra, mientras Haaland se mantiene como una de las grandes figuras del campeonato con siete goles en cuatro partidos.