Collina por quejas de Egipto: "No nos dejamos influir por nadie, ni por Infantino"

El director de Arbitraje y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, aseguró que las decisiones del referí francés François Letexier en el partido entre Argentina y Egipto fueron correctas y dejó claro que el colectivo arbitral "no se deja influir por nadie".

Collina remarcó que "nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros" en este Mundial y que "las acusaciones infundadas no tienen cabida" en el fútbol.

"Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo", afirmó Collina en una entrevista publicada en el portal del organismo rector del fútbol.

El seleccionador y varios jugadores de Egipto denunciaron el mal arbitraje de Letexier ante Argentina y llegaron a hablar de que el Mundial "está amañado" para favorecer al combinado que capitanea Lionel Messi, que pasó a cuartos de final tras ganar por 3-2 después de remontar un 0-2.

Entre las jugadas polémicas, estuvo un gol anulado a la selección del país africano después de la revisión del VAR al estimar el árbitro que hubo falta previa del jugador egipcio Marwan Attia al argentino Lisandro Martínez.

"Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece obvia. Si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir", defendió el responsable arbitral de la FIFA.

Argumentó que tras cada tanto, el videoarbitraje revisa la secuencia previa y si detecta una falta durante la jugada y se considera que influyó en el gol, recomendará una revisión en el terreno de juego. "No existe un límite definido en cuanto a la distancia a la portería, ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol", aclaró.