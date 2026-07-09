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Tópicos: País | Política | PPD

Timonel PPD se desmarcó del apoyo a la megarreforma y confirmó que recurrirá al TC

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El diputado Raúl Soto aclaró que el pacto con el Gobierno por la invariabilidad tributaria "es de los senadores" del partido, pero no cuenta con el apoyo de la mesa directiva.

"No es un acuerdo del PPD, en eso quiero ser absolutamente claro", afirmó.

Timonel PPD se desmarcó del apoyo a la megarreforma y confirmó que recurrirá al TC
 ATON (archivo)

"Hemos resuelto, además de reiterar nuestro rechazo a la megarreforma, tomar la decisión institucional de recurrir al TC", dijo Soto al ingresar al encuentro de los partidos de oposición.

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El diputado Raúl Soto, presidente del Partido por la Democracia (PPD), rechazó el acuerdo alcanzado por senadores de su partido con el Gobierno para destrabar la norma de invariabilidad tributaria de la megarreforma y confirmó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el proyecto impulsado por el Gobierno.

Al ingresar al encuentro de los partidos de oposición en la sede del Partido Socialista (PS), el timonel aseguró que el pacto no cuenta con el respaldo institucional de la mesa directiva del PPD.

"Por el PPD habla su presidente, respaldado por la mesa directiva nacional. Ese acuerdo es de los senadores, no es un acuerdo del PPD, en eso quiero ser absolutamente claro, ni tampoco de toda la bancada; la senadora (Ximena) Órdenes lo ha señalado ya públicamente también", enfatizó el parlamentario.

"Hemos resuelto, además de reiterar nuestro rechazo a la megarreforma, tomar la decisión institucional de recurrir al TC", complementó.

Si bien Soto reconoció que los parlamentarios hicieron un "legítimo esfuerzo por dialogar", fue tajante al señalar que este tipo de situaciones "no se pueden volver a repetir".

El pacto de la colectividad opositora con el ministro Jorge Quiroz garantizaba cuatro votos cruciales para el oficialismo con miras a la votación general del proyecto en la Sala del Senado, pero con la rectificación de Órdenes solo contará con el apoyo de tres de sus senadores: Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Pedro Araya.

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