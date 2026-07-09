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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Pese a descuelgues, Quiroz tiene "plena confianza" en acuerdo con el PPD

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El propio timonel Raúl Soto advirtió que el partido "mantiene y reafirma su rechazo" a la megarreforma, por lo que planean recurrir al TC.

Sin embargo, el ministro de Hacienda dijo creer en la palabra del senador Ricardo Celis, que abre camino a destrabar la invariabilidad tributaria.

Pese a descuelgues, Quiroz tiene
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En el día después del inesperado acuerdo con senadores del PPD que abre la puerta a destrabar la norma de invariabilidad tributaria en la megarreforma, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó su "plena confianza" en que el pacto se va a respetar en la Cámara Alta.

Lo anterior, dado que algunos personeros de la tienda ya anticiparon su descuelgue: sin ir más lejos, el propio timonel Raúl Soto aseguró este jueves que la colectividad "mantiene y reafirma su rechazo y su visión contraria a la megarreforma" y por tanto, planea llevarla ante el Tribunal Constitucional.

Tras el comité económico de hoy en el Palacio de La Moneda, el titular de Hacienda planteó a la prensa: "Nuestro entendimiento es que hay un acuerdo con la bancada (de senadores), el que consiste en ratificar los principios de la invariabilidad tributaria, y que han resguardado los mismos tributos que están resguardados en la propuesta original".

"Yo tengo plena confianza en el acuerdo que logramos con (el senador) Ricardo Celis: en lo que conversamos, en su palabra", subrayó Quiroz.

Por otro lado, frente a miembros del Partido Republicano que adelantan que no apoyarán ningún cambio significativo a la propuesta original, el jefe de la billetera fiscal instó a "evitar los adjetivos y concentrarse en lo central: en los números y en lo que dicen las palabras".

"Los números aquí son bien claros. Hemos acordado un cambio paramétrico, como le llamo yo", cerró el ministro.

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