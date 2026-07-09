Haaland y el choque con Inglaterra: "Es un partido especial, nací y juego allí"

Erling Haaland afirmó este jueves que el duelo por cuartos de final contra Inglaterra será "especial" por enfrentarse a varios de sus compañeros y rivales en la Premier League, además de al país en el que nació.

"Es un partido especial. Porque nací en Inglaterra y juego allí. También juegas contra compañeros de equipo, así que es un partido particular y va a ser bonito", dijo el delantero de Manchester City en una conferencia de prensa previa al entrenamiento de Noruega en Miami.

Haaland nació en la ciudad británica de Leeds hace 25 años, cuando su padre Alf-Inge Haaland militaba en el equipo de la ciudad, pero la familia se mudó a Noruega cuando tenía tres años.

Este sábado será la primera vez que Haaland se enfrente a la que pudo ser su selección, por un cupo a las semifinales del Mundial en juego sobre la cancha del Hard Rock Stadium de Miami.

El partido es histórico para los nórdicos, que nunca habían llegado tan lejos en un Mundial, y eliminaron a Brasil en los octavos de final.

"Jugar contra Brasil fue una especie de locura para nosotros, y ganarles para luego ir y jugar contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, en Estados Unidos, es bastante especial", agregó Haaland, el autor de los dos goles de ese encuentro.

Además, aclaró que Inglaterra es la favorita para pasar el sábado y deben ser los británicos quienes sientan la presión.

"El simple hecho de poder jugar en el Mundial es para mí un honor enorme. Era un gran objetivo en mi carrera. Así que poder estar aquí y jugar en el escenario más grande con mis amigos noruegos contra los mejores equipos del mundo es verdaderamente especial", resaltó.

Pero a pesar de la sorprendente victoria contra la Canarinha, Haaland eligió el debut ante Irak como el momento más especial en lo que va de torneo, recordando que le costó asimilarlo cuando saltó al terreno de juego.

"Es complicado absorber todo, pero también necesitas ganar", dijo.

Haaland es el goleador noruego, con siete tantos, en el Mundial. Esta cifra le sitúa con una anotación por debajo de Lionel Messi, máximo artillero del torneo.

Gracias a las dianas de Haaland, Noruega sumó cuatro victorias y una sola derrota, esta última contra Francia en un partido de la fase de grupos donde no jugó el delantero ni la mayoría de titulares.