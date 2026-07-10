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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Cuartos de Final

Johan Manzambi será baja en Suiza en el duelo ante Argentina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El joven delantero ya se perdió el partido de octavos ante Colombia.

Johan Manzambi será baja en Suiza en el duelo ante Argentina
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Johan Manzambi, la joven estrella de la selección suiza, no jugará contra Argentina el partido de los cuartos de final del Mundial 2026, según confirmó este viernes el entrenador del elenco helvético, Murat Yakin, en conferencia de prensa.

"No podrá jugar. Lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible", confirmó Yakin, que admitió que es un duro golpe para el equipo.

"Manzambi está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible", añadió.

Manzambi se lesionó en un entrenamiento previo al partido de octavos contra Colombia, que no pudo jugar, y no ha podido entrenar con el grupo desde entonces.

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