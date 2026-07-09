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Mbappé levantó a Francia con golazo en cuartos de final ante Marruecos
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante galo llegó a las ocho conquistas en el Mundial 2026.
El atacante galo llegó a las ocho conquistas en el Mundial 2026.
Kylian Mbappé tuvo revancha en el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, luego de fallar un penal en el primer tiempo, y apareció con un potente derechazo desde el borde del área grande para marcar un golazo y poner en ventaja al elenco europeo.