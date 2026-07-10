Thierry Henry sorprendió en el camarín francés tras clasificación a semis del Mundial

El histórico exdelantero Thierry Henry se presentó de manera no anunciada en el camarín de Francia para felicitar a sus compatriotas por la victoria 2-0 ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

Henry compartió con futbolistas como Kylian Mbappé, al que elogió por su "excelente posesión" durante el encuentro, además de sostener un cálido reencuentro con Manu Koné, al que dirigió durante los Juegos Olímpicos de 2024, en los que "Les Bleus" lograron la medalla de plata.

El exatacante tuvo solamente halagos para el trabajo que ha hecho el entrenador Didier Deschamps, señalando que admira "La capacidad para recuperar balones" y la manera en la que "retienen la pelota en campo contrario, manteniendo al rival replegado en su mitad".

"Esperemos que dure, es una caricia al alma, especialmente viendo un equipo así", agregó "Titi".

Finalmente, Henry afirmó que "Solo estamos en semifinales, la meta es llegar aún más lejos".