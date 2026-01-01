Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026

¿Qué canal transmitirá el Mundial 2026 por TV abierta en Chile?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La televisora a cargo de los partidos quedó totalmente ratificada.

¿Qué canal transmitirá el Mundial 2026 por TV abierta en Chile?
 Photosport (Archivo)
Con el 2026 ya arribado, el canal Chilevisión volvió a confirmar que tendrá la transmisión de la Copa Mundial 2026 en exclusiva para la televisión abierta en nuestro país.

La emisora destacó que ya "comenzó la cuenta regresiva" para el torneo a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio, y cuya adjudicación se selló en enero de 2025.

Aunque el partido inaugural y la final serán los platos fuertes, el canal no ha confirmado la cantidad de encuentros que efectivamente transmitirá.

En contraparte, Directv, a través de su canal DSports, tiene los derechos para la cobertura del Mundial en el cable de toda la región sudamericana.

