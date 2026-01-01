Al menos 5,1 millones de personas participaron en las festividades de fin de año organizadas por Río de Janeiro, de las cuales 2,6 millones estaban en las playas de Copacabana, lo que le permitió a la ciudad más emblemática de Brasil renovar su récord como organizadora de la mayor fiesta de Año Nuevo del mundo.

Las cifras de participación de los festejos de la noche del miércoles fueron divulgados por la alcaldía este jueves, dos días después de que la ciudad recibiera del Guinness World Records el título que la certifica como la dueña de la mayor fiesta de fin de año en el mundo.

El título recibido se refiere al récord establecido en la fiesta de despedida de 2024, cuando Copacabana, la playa más famosa de Brasil, recibió 2,5 millones de personas.

El espectáculo de fuegos de artificio del "Réveillon" de este miércoles tuvo una duración de doce minutos y una mayor amplitud espacial debido a que la alcaldía utilizó en esta ocasión 19 balsas ancladas frente a la playa de Copacabana como base de lanzamiento de los cohetes, el doble de embarcaciones usadas en la despedida de 2024.

La gran novedad en la fiesta de fin de año de 2025 fue un espectáculo con 1.200 drones, que formaron figuras en el cielo representando lugares emblemáticos de Río de Janeiro, como el Cristo Redentor y el cerro del Pao de Azúcar.

