Alemania inicia su camino mundialista ante el debutante Curazao

Alemania debutará este domingo 14 de junio ante Curazao por el Grupo E del Mundial 2026, en un partido programado para las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston, recinto habitual de Houston Texans de la NFL.

La selección alemana llega al torneo con la presión de dejar atrás sus dos últimas eliminaciones en fase de grupos y con Julian Nagelsmann, de 38 años, al mando de un equipo que mezcla juventud con la experiencia de Manuel Neuer, único sobreviviente del plantel campeón del mundo en 2014.

Curazao, en tanto, jugará su primer Mundial y lo hará como el país más pequeño en disputar la edición 2026. Su técnico es Dick Advocaat, quien a los 78 años aparece como el entrenador de mayor edad del torneo.

El equipo alemán tendrá como principales cartas ofensivas a Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz, mientras que Curazao apostará por jugadores con experiencia europea como Leandro Bacuna, Tahith Chong y Jürgen Locadia.

Alemania alineará con Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.



Curazao lo hará con Eloy Room; Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo; Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Tahith Chong y Jürgen Locadia.

El árbitro será Jalal Jiyed, de Marruecos, y podrás seguir el duelo en Cooperativa.cl.