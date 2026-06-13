Ancelotti: "No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido"

Carlo Ancelotti reconoció que Brasil no tuvo un buen estreno en el Mundial 2026, luego de igualar 1-1 con Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, aunque llamó a no sacar conclusiones definitivas por el rendimiento mostrado en el debut.

"Hay que aceptar las críticas porque hoy no jugamos un buen partido, especialmente en la primera parte, donde no encontramos el balance. El equipo mejorará en el próximo partido", expresó el técnico italiano tras la igualdad ante el conjunto norafricano.

Ancelotti admitió que Brasil estuvo mejor en el segundo tiempo, pero recalcó que el equipo no puede "perder fuerza" durante un partido de esas características: "Es el primer partido y no podemos basarnos solo en lo que hemos hecho hoy. Es el resultado que tenemos, pero mejoraremos en el siguiente encuentro".

El entrenador también valoró el trabajo de Marruecos y explicó que sus modificaciones fueron realizadas sin demora, con dos cambios en el descanso y otros dos cerca de la hora de juego. "Marruecos jugó bien, muy organizado. Fue un partido difícil", señaló.

Sobre el apoyo de los hinchas brasileños, que ocuparon cerca del 70 por ciento de las gradas en Nueva Jersey, Ancelotti agradeció el respaldo y dejó un mensaje directo: "Es muy bonito tener este apoyo, pero pido perdón a la afición por no poder ganar hoy".

Brasil volverá a jugar el viernes 19 de junio ante Haití en Filadelfia y cerrará su participación en el Grupo C el miércoles 24 frente a Escocia en Miami.