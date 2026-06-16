Argentina y Argelia lamentaron goles anulados de Messi y Chaibi en el arranque del partido

Argentina y Argelia lamentaron goles anulados de Lionel Messi y Fares Chaibi, respectivamente, en los primeros minutos del partido en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por el Grupo J del Mundial 2026.

En el minuto 4, Messi recibió y definió con la zurda dentro del área, pero estaba en fuera de juego.

Y tres minutos después, fue el turno de Chaibi en el arco contrario, y de igual modo que Messi, en una jugada parecida, estaba adelantado.