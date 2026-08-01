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Tópicos: Magazine | Televisión

Embarazos de Cony Capelli y Vale Roth obligan a "Fiebre de Baile" a tomar resguardos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los coach y bailarines "adaptan sus coreografías a pasos que no tengan riesgos", aseguraron desde la producción del programa.

Embarazos de Cony Capelli y Vale Roth obligan a
 CHV

"Estar embarazada no implica mermar la calidad de sus coreografías y ellas lo han demostrado", aseguraron desde el programa de CHV.

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La "pista bendecida" de "Fiebre de Baile" se vio obligada a tomar resguardos ante los embarazos de dos de sus participantes, Cony Capelli y Vale Roth, que tienen tres y cinco meses de gestación, respectivamente.

Ambas bailarinas están entre las favoritas para la final del 13 de agosto, que se realizará en el Movistar Arena, y desde la producción del programa de Chilevisión tomaron medidas para que puedan continuar en la competencia sin complicaciones.

"El primer resguardo es basarnos en los certificados y autorizaciones médicas de ellas", aseguró a LUN la editora general del programa, Javiera Montero, enfatizando en que estos informes deben explicitar que "ellas están en condiciones de seguir bailando".

Por otro lado, los coach y bailarines "adaptan sus coreografías a pasos que no tengan riesgos. Jamás se pone en riesgo la gestación. Por ejemplo, a Valentina Roth no la hicimos bailar el caño".

"La Cony tiene tres meses y Vale cinco, ya han bailado embarazadas y sus coreografías siempre han destacado. Estar embarazada no implica mermar la calidad de sus coreografías y ellas lo han demostrado", aseveró.

Respecto al aumento de la exigencia por parte del jurado de cara a la final, el juez Raúl "Power" Peralta sostuvo que "tenemos que evaluar a todos los participantes por igual" y que "evaluamos lo que vemos en la pista", por lo que "a nadie se le bajará la exigencia ni evaluaremos mejor por una circunstancia".

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