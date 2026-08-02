Alcaldes de derecha acusan que los de izquierda "se han pasado para la punta" en debate sobre compensaciones

Alcaldes de derecha criticaron que sus pares de izquierda "se han pasado para la punta" y "cuatro pueblos" en el tensionado debate político sobre el mecanismo de compensación para las municipalidades tras el fin de las contribuciones a la primera vivienda.

La compensación, calculada por Hacienda en 200 millones de dólares luego de aprobarse el fin del cobro de impuestos a la vivienda principal de los mayores de 65 años, será tramitada -y posiblemente zanjada- en el Senado los próximos dos días, el martes 4 de agosto. Con ello, la megarreforma impulsada por el Gobierno de Kast será finalmente despachada a ley.

Sin embargo, el mecanismo ha dividido profundamente a los municipios liderados por el progresismo y la derecha: los primeros acusan que el monto compensado irá directamente a las comunas de mayores recursos, agravando la desigualdad; mientras que los segundos denuncian que aquello es una falsedad y se han cuadrado con la propuesta del Ejecutivo.

"Un 65% de lo que recaudamos vía contribuciones se entrega al Fondo Común Municipal (que redistribuye los recursos beneficiando a comunas de bajos ingresos). Los alcaldes de oposición se pasaron cuatro pueblos: ellos dicen 'Bueno, ahora veamos que esto compense (los 200 millones de dólares) al Fondo y no a los municipios aportantes', (pero) eso es materia de otra discusión", dijo el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

En una línea similar, su par de Independencia, Agustín Iglesias (independiente cercano a Chile Vamos), expresó que ha sido "crítico de la manera que el Gobierno propuso la compensación de los recursos en esta pasada".

"Tanto el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz como los alcaldes de izquierda se han pasado para la punta en esta discusión. Uno propone una solución que no es la más justa y que es regresiva -creo que esa no es la manera de construir políticas públicas en Chile-, y los otros mezclan la discusión de compensación con redistribución, que no da a lugar", sostuvo.

Vodanovic (FA) y Delfino (PS) vuelven a alzar la voz

Las figuras alcaldicias de oposición más críticas con el mecanismo propuesto han sido Tomás Vodanovic (Maipú; FA) y Karina Delfino (Quinta Normal; PS).

"Hay 200 millones de dólares y hay que encontrar un mecanismo para distribuirlos. El Gobierno propone que se vayan directamente a las comunas que dejan de recaudar por el cobro de contribuciones, que son las comunas de más altos ingresos en todo el país, (pero) nosotros como alcaldes decimos que vayan al Fondo Común Municipal, que tiene un mecanismo de distribución según las necesidades de las comunas", dijo Vodanovic.

Delfino añadió que La Moneda "decidió avanzar de todas maneras y no puso topes respecto a la exención del pago de contribuciones. Una persona, solo por el hecho de tener 65 años, no va a pagar contribuciones. El próximo año, el propio ministro Quiroz no va a pagarlas, pudiendo hacerlo".

"Entonces, cuando sale del debate la focalización (de las contribuciones), creo que se genera la diferencia profunda respecto a cómo se compensa", reprochó.

Desde el Senado, el parlamentario socialista Gastón Saavedra manifestó que "la derecha tiene mayoría y por lo tanto, si ejerce su voto, se va a aprobar (el proyecto de ley). Entonces, tendrán que asumir la responsabilidad política del daño que va a efectuarse a los municipios del país, a los efectos de una distribución desigual y a seguir privilegiando a las comunas más ricas respecto de las comunas más pobres".

Su homólogo de la UDI Sergio Gahona, en tanto, estimó "fundamental" que se garanticen recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, luego del tren de sistemas frontales que azotaron al país a mediados de julio.

"Evidentemente, puede ser (garantizar recursos) de distintas fórmulas, y por supuesto que vamos a exigir situaciones concretas, plazos establecidos y medidas específicas. Puede ser a través de la ley de Reconstrucción, pero no me cierro también a que sea a través de la Ley de Presupuesto 2027", planteó.