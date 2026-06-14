Australia amargó a Turquía con un sorpresivo triunfo en el debut por el Mundial 2026

Australia protagonizó una de las sorpresas en el inicio del Mundial 2026 al derrotar a Turquía, elenco que pese a dominar el encuentro terminó cayendo por 2-0 en el marco del Grupo D.

El cuadro turco hizo sentir su favoritismo en el papel ante la presencia de nombres como Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kerem Aktürkoglu. Sin embargo, los australianos ejecutaron a la perfección un plan basado en el orden defensivo y el contragolpe.

La escuadra euroasiática tuvo un 52 por ciento de posesión efectiva de balón, con picos de 63, frente al 30 por ciento de Australia y un 14 en disputa. Además tuvo 30 remates a diferencia de los nueve de los "socceroos", pero aquello no bastó para su superioridad materializar en el marcador.

Turquía asumió pronto la iniciativa. A los cuatro minutos, Ismail Yüksek rozó el gol con un cabezazo que salió por encima del larguero y, con el paso de los minutos, los hombres de Vincenzo Montella fueron instalándose en campo rival.

La mejor ocasión turca de la primera mitad llegó en el minuto 26, cuando Güler encontró espacio en el área y obligó a Patrick Beach a realizar una gran intervención.

Apenas unos segundos después llegó el castigo australiano: Un rápido contraataque permitió a Nestory Irankunda superar a dos defensores turcos, plantarse ante el guardameta Ugurcan Çakir y definir con precisión para establecer el 1-0.

La apertura de la cuenta no alteró el guion. Turquía continuó con la tenencia del esférico, pero siguió encontrándose con una defensa muy disciplinada y con el inspirado arquero Beach.

Cuando Turquía parecía acercarse al empate, llegó el golpe definitivo. En el minuto 74, Connor Metcalfe recogió el balón cerca del círculo central, avanzó sin oposición y conectó un disparo raso que sorprendió a Çakir junto al poste izquierdo para firmar el 2-0.

Los turcos insistieron hasta el final con remates lejanos y centros laterales. Çalhanoglu estuvo cerca de marcar de tiro libre y Güler siguió reclamando protagonismo, cambiando constantemente de posición para recibir el balón. Para lamento de "Ay-Yıldızlılar", no pudieron descontar.

Este inesperado resultado situó a Australia con tres puntos, igualada con Estados Unidos, que goleó a Paraguay en el partido que abrió el grupo. Turquía enfrentará a los sudamericanos en un duelo de elencos que irán por sus primeros puntos en la Copa del Mundo.