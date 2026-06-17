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Baturina puso el empate de Croacia con un furioso remate
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Autor: Redacción Cooperativa
El mediocampista de Como 1907 desenfundó un poderoso tiro que Jordan Pickford no pudo contener
El mediocampista de Como 1907 desenfundó un poderoso tiro que Jordan Pickford no pudo contener
Martin Baturina puso el 1-1 parcial para Croacia ante Inglaterra al 36' mediante un fuerte remate tras un pase de Petar Sucic. El mediocampista desenfundó un poderoso tiro que el portero inglés Jordan Pickford no pudo contener.
Sin embargo, la igualdad duró poco para el combinado mantelero, ya que Harry Kane cabeceó un tiro de esquina de Declan Rice y puso el 2-1 a los 42', completando un doblete.