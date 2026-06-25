Beccacece: Los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo de Ecuador

Tras el pitazo final que certificó el 2-1 sobre Alemania y el pase a dieciseisavos de la Copa Mundial 2026, el director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, valoró este jueves el histórico resultado y poder entregar "una alegría enorme al pueblo ecuatoriano".

"Esto no es lo que significa para mí, es lo que significa para el pueblo. Es para el Ecuador, los jugadores le regalaron una alegría enorme a la gente. Que la dejen disputar y que la dejen celebrar", afirmó el DT argentino en conversación con DSports.

Sin profundizar en el partido, Beccacece aseguró que "desde que llegué acá me siento mejor entrenador, y eso se lo debo a Ecuador: confió en nuestro grupo de trabajo y con los jugadores tenemos una conexión hermosa".

"Le agradezco enormemente a todo el pueblo ecuatoriano y me pone muy feliz por ellos que puedan disfrutar esta victoria, porque se la merecen también. Los chicos se la regalaron, entonces ahí está, para que puedan celebrar y disfrutar. Estoy muy agradecido", sentenció el extécnico de Universidad de Chile, quien ha logrado revertir el escepticismo inicial tras los primeros duelos del Grupo E.

Finalmente, Beccacece aseguró que seguirá defendiendo "a muerte mis jugadores, a muerte una idea".