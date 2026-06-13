Brasil empató con Marruecos y dejó dudas en su debut por el Mundial 2026

Brasil dejó serias dudas en su debut mundialista al empatar 1-1 ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C, tras ser claramente dominado en la primera parte.

El conjunto marroquí dominó los primeros compases del partido, controlando el balón y el ritmo del juego, y abrió el marcador en el minuto 21 con un gol de Ismael Saibari, quien superó a Alisson con un elegante sombrerito.

Tras el gol recibido, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti intentó reaccionar de inmediato, pero siguió siendo dominado por los africanos. Fue entonces cuando Vinicius Jr. (32') apareció con una excelente jugada individual y clavó un potente remate al ángulo para irse al descanso con el marcador igualado.

En la segunda mitad, la Canarinha despertó, tomó el control del encuentro y generó peligro constante con Raphinha y Vinicius Jr. Sin embargo, no logró concretar y terminó firmando un empate que deja al equipo sudamericano con más dudas que certezas.

Con este resultado, ambas selecciones quedaron a la expectativa al encuentro pendiente del Grupo C, el cual es el duelo entre Escocia y Haití.

El siguiente encuentro de Brasil será frente a Haití el viernes 19 de junio a las 20:30 horas (00:30 GMT) en Lincoln Field de Filadelfia, mientras que Marruecos se medirá ante Escocia el mismo día a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Gilette Stadium de Foxborough.