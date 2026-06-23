Brasil y Escocia se enfrentan en una "final" por el pase a dieciseisavos del Mundial

Este miércoles 24 de junio inicia la decisiva última fecha grupal de la Copa del Mundo 2026, con partidos en simultáneo y el trascendental duelo de Brasil y Escocia en el reñido Grupo C.

Ambos equipos tendrán un "matar o morir" para asegurar su clasificación a dieciseisavos de final dentro de los dos primeros puestos, pues solo Haití llega sin opciones a la jornada final: Brasil está igualado a cuatro puntos con Marruecos, mientras Escocia está solo un punto por detrás.

El "Scratch" de Carlo Ancelotti viene de imponerse por 3-0 a Haití, en un partido donde le bastó ser efectivo en la primera etapa y administrar el resto del encuentro frente a los caribeños. Sin embargo, aún no muestra el "jogo bonito" esperado del equipo.

La "Canarinha" tendrá dos grandes novedades: La ausencia de Raphinha por lesión y la primera citación de Neymar en esta Copa del Mundo, luego de haberse perdido los primeros duelos ante una complicación física poco después de iniciada la concentración.

Se espera que Brasil mantenga la base del partido anterior: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius Jr., Matheus Cunha y Luiz Henrique (o Rayan).

En la vereda contraria está un conjunto europeo que en su anterior duelo tropezó por 1-0 ante Marruecos, pero llega bien aspectado gracias a su estreno triunfal contra Haití con similar marcador, un juego favorable al rival y polémicas arbitrales.

El probable equipo escocés prevé a Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland, Ché Adams.

En simultáneo, Marruecos también se jugará ante Haití el asegurar los pasajes a la siguiente ronda. Los duelos arrancarán a las 18:00 horas de Chile (22:00 GMT) y podrás seguir todos los detalles en los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl. También podrás vivir el Brasil vs. Escocia en el relato de Cooperativa Deportes.