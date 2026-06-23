Colombia se desahogó ante RD del Congo con un gol de zurda de Daniel Muñoz

Colombia se desahogó en el partido ante RD del Congo en Guadalajara y pudo abrir el marcador en el segundo tiempo del partido del Grupo K del Mundial 2026, con un gol de zurda de Daniel Muñoz.

El carrilero derecho había lamentado un gol anulado en el primer tiempo, pero pudo desquitarse en el minuto 76, con un remate de zurda que se desvió en un zaguero rival y entró al arco, dejando descolocado al arquero Mpasi-Nzau.

Revisa el gol de Colombia: