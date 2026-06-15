Cristián Garay fue designado para dirigir el partido de uno de los anfitriones en el Mundial

La Comisión de Árbitros de la FIFA dio a conocer la programación para la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, confirmando la designación del réferi chileno Cristián Garay para uno de los compromisos de dicha fecha.

El juez nacional, de 36 años, fue seleccionado para impartir justicia en el duelo entre las selecciones de Canadá y Catar, correspondiente al Grupo B del certamen internacional.

El compromiso se disputará en el Estadio BC Place de Vancouver el próximo jueves 18 de junio, a las 18:00 horas de Chile, marcando el debut de Garay en una Copa del Mundo de la categoría adulta.

Garay estará acompañado de los jueces de línea nacionales José Retamal y Michel Rocha.

La nominación de Garay pone fin a una ausencia de 12 años de árbitros centrales chilenos en la Copa del Mundo masculina. El último antecedente se remonta a Brasil 2014, edición en la que participó Enrique Osses.

En aquella oportunidad, Osses dirigió dos compromisos de la fase de grupos: la victoria de Costa de Marfil por 2-1 sobre Japón y el triunfo de Costa Rica por 1-0 ante Italia, ambos disputados en el Arena Pernambuco de Recife.