¿Cuándo y dónde ver el crucial duelo entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Colombia y Portugal se medirán este sábado en Miami en un crucial duelo por el liderato del Grupo K del Mundial 2026, en la última jornada de la fase grupal.

El partido está programado para las 19:30 horas (23:30 GMT) en el Hard Rock Stadium y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, en TV cable por DirecTV, y en streaming por las plataformas Disney+Premium y Paramount+.

El conjunto cafetero, dirigido por Néstor Lorenzo, marcha puntero del Grupo K con seis puntos tras ganar sus dos primeros partidos y tiene en la mira asegurar el liderato ante los europeos.

Por otro lado, el elenco luso, liderado por su capitán Cristiano Ronaldo, se repuso del sorpresivo empate ante RD Congo y goleó a Uzbekistán para quedar con cuatro unidades y buscará arrebatarle la primera plaza a los sudamericanos.

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