¿Cuándo y dónde ver el crucial duelo entre Escocia y Brasil en el Mundial 2026?

Escocia y Brasil se miden este martes en Miami, Estados Unidos, en un duelo crucial por la tercera y última jornada del Grupo C del Mundial de Norteamérica 2026.

El partido está programado para las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Hard Rock Stadium y lo podrás ver en TV abierta en la señal de Chilevisión, y en TV cable por DSports en DirecTV; en streaming, en tanto, se podrá ver en Disney+Premium, DGO, Chilevisión Web y Paramount+.

Escocia se encuentra en el tercer puesto del Grupo K tras vencer a Haití y caer contra Marruecos, aunque actualmente marcha segunda en el listado de los mejores terceros de la competición, disponiendo temporalmente de un cupo en la siguiente ronda.

Brasil, por su lado, marcha primera en la zona tras empatar ante los africanos e imponerse de forma contundente ante el combinado caribeño, teniendo la oportunidad de asegurar su pasaje a dieciseisavos de final como puntero.

Todos los detalles los podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.