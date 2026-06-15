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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

¿Cuándo y dónde ver el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La vigente campeona abre el Grupo J en Kansas buscando un arranque positivo en la defensa del título.

¿Cuándo y dónde ver el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026?
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La selección de Argentina pondrá en marcha la defensa de su corona este martes 16 de junio cuando enfrente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el objetivo de comenzar con victoria en el Grupo J del Mundial 2026.

El encuentro pactado para las 21:00 horas (01:00 GMT) tendrá transmisión televisiva en Chilevisión y DSports. Mientras que en streaming podrá ser visto en DGO, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium.

La campeona en Qatar 2022 y gran favorita del grupo que completan Austria y Jordania, debuta ante un elenco africano que viene de ganar 14 de sus últimos 19 encuentros.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir en la cobertura del Marcador Virtual en Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

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