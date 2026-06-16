¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Francia y Senegal en el Mundial 2026?

La selección de Francia debutará en el Mundial 2026 ante Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por el Grupo I, en un duelo donde los galos, subcampeones del mundo, llegan con el cartel de favoritos.

El encuentro pactado para las 15:00 horas (19:00 GMT) tendrá transmisión televisiva en Chilevisión y DSports. Mientras que en streaming podrá ser visto en DGO, Chilevisión Web, Paramount+ y Disney+ Premium.

Los franceses intentarán ratificar su favoritismo ante una de las selecciones africanas más poderosas de la actualidad, y buscarán adueñarse del primer puesto del Grupo que completan Noruega e Irak.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir en la cobertura del Marcador Virtual en Cooperativa.cl