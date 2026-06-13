Ecuador prueba su invicto de 19 partidos ante Costa de Marfil en su debut mundialista

Ecuador debutará este domingo 14 de junio ante Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026, en un duelo inédito que se disputará desde las 19:00 horas de Chile en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, estadio con capacidad para 68.324 espectadores.

El equipo de Sebastián Beccacece llega como una de las revelaciones de Conmebol, luego de terminar segundo en las Clasificatorias, solo detrás de Argentina. Además, la selección ecuatoriana acumula 19 partidos sin perder desde la caída 1-0 ante Brasil en 2024.

La principal fortaleza de Ecuador está en la defensa, con apenas cinco goles recibidos en 18 partidos de las Clasificatorias, mientras que su gran desafío está en ataque, donde promedió 0,78 tantos por encuentro. En ofensiva, la principal referencia seguirá siendo Enner Valencia, de 36 años.

Costa de Marfil, dirigida por Emerse Faé, llega como campeona africana de 2023 y clasificada al Mundial como una de las mejores selecciones del continente. Su mediocampo, con Franck Kessié, Seko Fofana e Ibrahim Sangaré, aparece como uno de los puntos fuertes para sostener a un ataque encabezado por Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand.

La formación probable de Ecuador es con Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

La de Costa de Marfil es con Yahia Fofana; Ghislain Konan, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Wilfried Singo; Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré; Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand.

El árbitro será Michael Oliver, de Gran Bretaña y podrás seguir el duelo por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.