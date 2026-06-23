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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

El gol anulado a Daniel Muñoz en Colombia ante RD del Congo por fuera de juego

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los colombianos lamentaron la decisión arbitral al inicio del partido.

El gol anulado a Daniel Muñoz en Colombia ante RD del Congo por fuera de juego
 EFE
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Colombia lamentó un gol anulado a Daniel Muñoz en los primeros compases del partido contra RD del Congo en Guadalajara, en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

En el minuto 8, Muñoz tuvo un cabezazo que contuvo el meta Mpasi-Nzau y volvió a rematar en segunda instancia, pero el juez italiano Maurizio Mariani lo anuló por posición de adelanto, que fue ratificada por el VAR.

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