El gol anulado a Daniel Muñoz en Colombia ante RD del Congo por fuera de juego

Colombia lamentó un gol anulado a Daniel Muñoz en los primeros compases del partido contra RD del Congo en Guadalajara, en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

En el minuto 8, Muñoz tuvo un cabezazo que contuvo el meta Mpasi-Nzau y volvió a rematar en segunda instancia, pero el juez italiano Maurizio Mariani lo anuló por posición de adelanto, que fue ratificada por el VAR.