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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

El VAR salvó a Beccacece y Ecuador de un penal a favor de Alemania

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "Tri" pasó un gran susto en el inicio de la segunda etapa.

El VAR salvó a Beccacece y Ecuador de un penal a favor de Alemania
 EFE
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Con el segundo tiempo recién iniciado, y el marcador 1-1, Ecuador estuvo a punto de lamentar un penal en su área, pero la intervención del VAR revirtió el cobro a favor de Alemania en la última fecha grupal del Mundial 2026.

La estadounidense Toni Penso había cobrado falta de Joel Ordóñez a Kai Havertz a los 47'. Sin embargo, acudió al monitor y sancionó una infracción previa de Leroy Sané sobre Pedro Vite en la mitad de la cancha, anulando la jugada posterior que había terminado en penal.

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