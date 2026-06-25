El VAR salvó a Beccacece y Ecuador de un penal a favor de Alemania

Con el segundo tiempo recién iniciado, y el marcador 1-1, Ecuador estuvo a punto de lamentar un penal en su área, pero la intervención del VAR revirtió el cobro a favor de Alemania en la última fecha grupal del Mundial 2026.

La estadounidense Toni Penso había cobrado falta de Joel Ordóñez a Kai Havertz a los 47'. Sin embargo, acudió al monitor y sancionó una infracción previa de Leroy Sané sobre Pedro Vite en la mitad de la cancha, anulando la jugada posterior que había terminado en penal.