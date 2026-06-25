Parisi fustigó que Kast "no saque a los militares a la calle, como prometió"

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó al Presidente José Antonio Kast por negarse a desplegar a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad pública, lo que se ha convertido en un llamado transversal a raíz del homicidio de un niño de 12 años durante una "encerrona" en San Bernardo.

"Cada vez la ciudadanía pide más que las FF.AA. salgan a la calle, ¿pero con qué herramientas? Claro, podríamos decretar el estado de excepción en distintas zonas del país para justificar la salida de las FF.AA., pero esa no es la solución institucional para un país. La solución fácil, la solución populista, es pedir FF.AA. en la calle, en cualquier lugar", sostuvo el Mandatario durante un punto de prensa este jueves.

Frente a estos dichos, Parisi fustigó que "el Presidente Kast no saque a los militares a la calle, como lo prometió y como se lo han pedido", decisión que -según su análisis- puede obedecer a una de dos razones.

La primera sería que "el comandante en jefe del Ejército (Pedro Varela) le dijo que no lo iba a hacer, como se lo dijeron también a Piñera. Y en ese caso, hay que cambiarlo de inmediato, porque eso es demostrar quién manda en Chile", emplazó el excandidato presidencial.

Por otro lado, Parisi observó que Kast aludió al caso del conscripto Carlos Robledo, quien cumple una pena de cárcel por abatir a Romario Veloz durante el estallido social, como otro motivo para negarse al despliegue militar.

"Si tiene miedo de que algún militar caiga en la cárcel y sea procesado injustamente, cómo está el conscripto en La Serena, él lo puede indultar", sugirió el fundador del PDG, antes de instar al Presidente a otorgar el perdón al propio Robledo.

"Ahora mismo, hoy o mañana, puede indultar de la misma forma que Boric lo hizo con criminales (...) Si el Presidente Kast está convencido de que es inocente, tiene que indultar a ese militar y no quejarse en las conferencias que da", insistió.

Con todo, Parisi recordó que en campaña, el actual Mandatario "prometió seguridad, y no está cumpliendo. Eso claramente tiene un costo político que lo debe asumir siempre el Presidente. Y uno tiene que prepararse para asumir los costos políticos, y no solamente los viajes".

Senador Castro apunta a "volteretas" del Presidente

Desde la centroizquierda, el senador socialista Juan Luis Castro, que integra la Comisión de Seguridad Pública, también objetó las últimas declaraciones de Kast, relevando que el despliegue militar era una de las apuestas de su programa de gobierno.

"Parece que tiene mala memoria el Presidente de la República. Hace un año anunciaba un 'plan implacable' y decía que las Fuerzas Armadas debían trabajar mano a mano con Carabineros para combatir la delincuencia. Hoy, quienes plantean lo mismo son tratados de populistas", ironizó el parlamentario en su cuenta de X.

"¿Qué era populismo: lo que usted (Kast) decía antes o lo que dice ahora?", preguntó Castro, antes de pedir "seriedad" al Jefe de Gobierno, afirmando que "es muy fácil dar volteretas cuando se está con la guitarra".