Aeropuerto de Miami reaccionó a "advertencia" de vidente sobre el Brasil-Escocia

El Aeropuerto de Miami reaccionó con una publicación en redes a los dichos de la vidente Vó Bahiana, quien aseguró que este miércoles habrá una invasión alienígena en el partido entre Brasil y Escocia, y en redes sociales se refirió a la posibilidad de que haya "actividad aérea inusual en la zona".

En un posteo publicado en el perfil de la terminal en la red social X aparece una foto del aeropuerto siendo sobrevolado por un ovni.

"La FAA (Administración Federal de Aviación) acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil, debido a informes de... actividad aérea inusual en la región", se explica.