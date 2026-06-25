Elanga igualó el partido entre Suecia y Japón con un golazo de media distancia

El delantero Anthony Elanga anotó el empate 1-1 de Suecia ante Japón este jueves por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Mundial 2026, resultado que, por el momento, les asegura a los europeos el paso a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

El jugador del Newcastle sorprendió con un remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero japonés.

Revisa el gol sueco: