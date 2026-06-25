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Elanga igualó el partido entre Suecia y Japón con un golazo de media distancia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero sorprendió al arquero japonés con un certero remate.
El delantero sorprendió al arquero japonés con un certero remate.
El delantero Anthony Elanga anotó el empate 1-1 de Suecia ante Japón este jueves por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Mundial 2026, resultado que, por el momento, les asegura a los europeos el paso a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.
El jugador del Newcastle sorprendió con un remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero japonés.
Revisa el gol sueco: