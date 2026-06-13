Escocia resistió para un sufrido triunfo ante Haití en su reestreno copero en el Mundial 2026

La selección de Escocia sufrió en el final, pero logró llevarse un ajustado 1-0 contra Haití en el debut por el Grupo C de la Copa del Mundo 2026 en Boston, Estados Unidos.

Ambos equipos volvían al máximo torneo de selecciones luego de extensas ausencias: Haití solo había participado de Alemania 1974, hace 52 años, mientras los europeos no decían presente hace 28, desde Francia 1998.

El encuentro contó con notable energía de ambos equipos, que buscaron con fuerza la portería contraria. Sin embargo, faltó puntería para rematar entre los tres palos e inquietar a los guardametas.

Durante la primera etapa las mejores llegadas fueron escocesas, incluyendo un tiro al vertical que paralizó los corazones haitianos.

El único gol del encuentro llegó a los 28', cuando Jhony Placide atajó, John McGinn remató tras el rebote y un desafortunado cruce Jean-Ricner Bellegarde mandó el balón hacia las redes.

La segunda mitad pasó a ser de mayores ataques de los "ganaderos", pero el conjunto haitiano no pudo concretar sus avances.

El encuentro también estuvo marcado por la polémica, pues el reclamo de dos manos penales en área escocesa fueron desestimados por el árbitro argelino Mustapha Ghorbal.

A los 73' se determinó que Grant Hanley no alcanzó a tocar el balón con su mano tras un remate haitiano. Luego, a los 78', el propio Hanley le dio al esférico claramente con el antebrazo, pero se consideró producto de la refriega al marcar a Lenny Joseph.

En los 90+4', Kenny McLean le entró a Josué Casimir con un planchazo en la rodilla, pero solo quedó en amarilla según el árbitro y el VAR, que no llamó a revisión.

Escocia terminó por "poner el autobús" para aguantar el resultado, llevarse los tres puntos y empezar como puntero de grupo luego del empate de Brasil y Marruecos.