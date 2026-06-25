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Estados Unidos demoró dos minutos en tomar ventaja ante Turquía en Los Angeles
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Auston Trusty abrió el marcador tras un tiro de esquina.
Auston Trusty abrió el marcador tras un tiro de esquina.
Estados Unidos abrió el marcador ante Turquía en el inicio del partido en Los Angeles, a los dos minutos de juego del partido que cierra el Grupo D del Mundial, con un remate de Auston Trusty después de un tiro de esquina.
Revisa el gol de Estados Unidos ante Turquía: