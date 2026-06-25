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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Estados Unidos demoró dos minutos en tomar ventaja ante Turquía en Los Angeles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Auston Trusty abrió el marcador tras un tiro de esquina.

Estados Unidos demoró dos minutos en tomar ventaja ante Turquía en Los Angeles
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Estados Unidos abrió el marcador ante Turquía en el inicio del partido en Los Angeles, a los dos minutos de juego del partido que cierra el Grupo D del Mundial, con un remate de Auston Trusty después de un tiro de esquina.

Revisa el gol de Estados Unidos ante Turquía: 

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