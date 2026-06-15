Fernando Muslera, el uruguayo con más mundiales disputados en la historia

El arquero Fernando Muslera se convirtió este lunes en el futbolista uruguayo con más Copas del Mundo disputadas, con un total de cinco, tras ser titular este 15 de junio en el partido contra Arabia Saudita en Miami, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026.

Muslera, un día antes de cumplir 40 años, tuvo su primera participación mundialista en Sudáfrica 2010 y desde entonces no se ha perdido las citas planetarias: Jugó en Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En jugador de Estudiantes de La Plata dejó atrás en el listado a otros ilustres uruguayos que quedaron con cuatro copas del mundo disputadas en su historial: Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, quienes jugaron con Muslera en Sudáfrica, Brasil, Rusia y Catar.

También quedó en el listado de cuatro mundiales por Uruguay el histórico Pedro Rocha, quien estuvo en Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974.

Del mismo modo, José María Giménez se metió en ese listado exclusivo de los cuatro mundiales con Uruguay, siendo suplente este lunes en el choque con los árabes.

Un referente en el arco de Uruguay

Muslera nació el 16 de junio de 1986 y tuvo su debut profesional en 2004, en Montevideo Wanderers; posteriormente defendió los colores de Nacional, Lazio de Italia, Galatasaray en Turquía y Estudiantes de La Plata.

Su periplo con La Celeste comenzó el 10 de octubre 2009, bajo las órdenes del "Maestro" Oscar Washington Tabárez, en un partido ante Ecuador en las clasificatorias para Sudáfrica, con triunfo por 1-2 para los charrúas.

Uruguay terminó quinto en esas clasificatorias y tuvo que jugar el repechaje ante Costa Rica; sin embargo, en el Mundial de Sudáfrica 2010 realizó una tremenda presentación. El recordado partido con Ghana, ese en donde Luis Suárez fue expulsado en el alargue por una mano en la boca del arco, Muslera fue héroe, ya que atajó dos penales en la tanda decisiva.

Uruguay terminó cuarto en esa Copa del Mundo, siendo la mejor selección de Sudamérica; y ese momento lo ratificaron el año siguiente, ganando la Copa América 2011 en Argentina.

En los Mundiales, Muslera fue titular en Brasil 2014 y Rusia 2018, pero fue suplente hace cuatro años, en Catar 2022, siendo banca de de Sergio Rochet en los tres partidos que jugó Uruguay en la fase de grupos, con Diego Alonso como DT.

En 2024, Muslera incluso se despidió de la selección uruguaya, con 133 partidos en el cuerpo; sin embargo, Marcelo Bielsa lo citó y decidió que fuera el arquero titular en el Mundial 2026.

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