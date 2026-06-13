Hallaron un cadáver cerca del estadio donde entrena Irán para el Mundial 2026

El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo estacionado en las inmediaciones del Estadio Caliente de Tijuana, donde entrena la selección de Irán para el Mundial 2026, volvió a poner a la ciudad mexicana en el foco de la atención internacional.

De acuerdo con las autoridades locales, el cuerpo fue localizado en el maletero de una camioneta con placas de California, abandonada en el estacionamiento de un supermercado ubicado frente al recinto deportivo. La alerta se generó luego de que personas que frecuentan la zona reportaran un fuerte olor proveniente del vehículo, que aparentemente llevaba varios días estacionado.

El caso cobró relevancia por la cercanía con uno de los puntos más vigilados de Tijuana durante el certamen, aunque no existe indicio alguno que vincule el hecho con la delegación iraní ni con actividades relacionadas con el torneo.

Irán eligió Tijuana como base de preparación por su cercanía con territorio estadounidense y por las instalaciones deportivas disponibles en la ciudad fronteriza. El combinado asiático debutará en el Mundial el lunes 15 de junio, cuando enfrente a Nueva Zelanda en Los Angeles.