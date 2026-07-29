Presidente Kast garantizó recursos con "mirada de futuro" tras devastador sistema frontal

En una visita de inspección realizada en el sector del Faro de La Serena, el Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles una reunión ampliada del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) y presentó los ejes centrales del plan de emergencia y reconstrucción para las zonas más golpeadas por el reciente sistema frontal.

El Mandatario confirmó la activación de ayudas económicas directas mediante el bolsillo electrónico, un despliegue sanitario especial en Ovalle y la inyección de recursos presupuestarios para ejecutar obras de infraestructura pública capaces de soportar futuros eventos climáticos severos.

"Como hemos señalado y lo reiteró el ministro de Hacienda, los recursos van a estar disponibles para esa reconstrucción: una reconstrucción con mirada de futuro", afirmó el jefe de Estado.

Ayuda económica directa y catastro mediante Ficha FIBE

Durante su intervención frente al mar serenense, el Presidente Kast subrayó la labor previa de las Fuerzas Armadas y organismos técnicos que permitió mitigar el impacto del temporal.

Asimismo, explicó que "se estuvo capacitando también con anticipación a todos los funcionarios públicos para que tuvieran la capacidad de levantar la información fidedigna de la ficha FIBE, la ficha básica de emergencia, que es esencial para focalizar los recursos".

De cara a las obras definitivas, proyectadas entre 500 y 700 millones de dólares, el Presidente Kast garantizó fondos con perspectiva climática. (FOTO: ATON)

"Esperamos que a partir ya del lunes comiencen las entregas aquí en la Región de Coquimbo y en la Región de Atacama, en la medida que esas fichas estén bien formuladas y podamos ir canalizando esos recursos. Son recursos que van desde los 375 mil pesos hasta 1,5 millones de pesos", precisó la autoridad.

Añadió que, tras esta entrega inicial, se llevará a cabo una segunda evaluación catastral para determinar el nivel de daño estructural en los inmuebles (total, grave o menor) y canalizar la asistencia correspondiente para la habitabilidad.

Reconstrucción con "mirada de futuro" y debate presupuestario

Frente a los cálculos preliminares que estiman el costo de la reconstrucción regional en cifras que oscilan entre los 500 y 700 millones de dólares, el Presidente enfatizó que los fondos públicos estarán resguardados y garantizados, instando al Congreso a sostener un debate colaborativo durante la tramitación del presupuesto en septiembre.

"Como hemos señalado y lo reiteró el ministro de Hacienda, los recursos van a estar disponibles para esa reconstrucción: una reconstrucción con mirada de futuro. Porque se han realizado en épocas pasadas obras que no han estado a la altura de este fenómeno climático, que es muy probable que vuelva a repetirse en los años que vienen", puntualizó Kast.

"Por lo tanto, tenemos que realizar esas obras de infraestructura pensando en que este fenómeno climático nos va a seguir acompañando", añadió.

Alerta sanitaria, emergencia agrícola y apoyo a la pequeña minería

También señaló que el plan gubernamental abarca además acciones sectoriales dirigidas a la producción local y los servicios básicos.

En materia de salud, tras los graves daños sufridos en el Hospital de Ovalle, se dispuso el levantamiento de un hospital de campaña del Ejército con pabellones quirúrgicos de emergencia y módulos médicos en localidades rurales.

A su vez, tras el decreto de emergencia agrícola, el Mandatario remarcó que "estamos en una situación a la inversa: con los embalses con mayor cantidad de agua, pero la red que lleva el agua a cada uno de los agricultores está afectada (...) Junto con las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas, vamos a hacer un levantamiento para poder recuperar todo lo que es el riego".

El Mandatario encabezó la coordinación de emergencia desde el borde costero de La Serena junto a autoridades regionales y locales. (FOTO: ATON)

En el ámbito económico local, se confirmaron catastros y subsidios especiales para la pesca artesanal -tras las pérdidas de embarcaciones-, la mediana y pequeña minería, y la reconexión de suministros básicos mediante tecnología satelital desplegada por la cartera de Ciencias.

Limpieza en el Faro de La Serena y reactivación turística para septiembre

El despliegue de las autoridades coincidió con las faenas de maquinaria pesada que operan a toda marcha detrás del Faro de La Serena, retirando toneladas de sedimentos acumulados a lo largo de los casi 14 kilómetros de franja costera que conecta hasta la Cruz del Tercer Milenio.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, destacó la alianza entre el municipio, el Gobierno Regional, los voluntarios y la Cámara Chilena de la Construcción para recuperar el principal pulmón turístico de la ciudad de cara a las Fiestas Patrias.

Por su parte, la alcaldesa Daniela Norambuena destacó las faenas de limpieza en la playa y prometió reabrir la costa antes de Fiestas Patrias. (FOTO: ATON)

"Aquí tenemos pocas horas de sueño, llevamos 10 días sin dormir, pero las fuerzas, la energía, el trabajo y este trabajo en equipo entre además los parlamentarios, entre el Ejecutivo, entre los municipales, vamos a levantar la región y por sobre todo la comuna de La Serena (...) Y les prometo que para septiembre los dejamos a todos invitados; nuestra costa maravillosa la empezamos a recuperar hoy", destacó la jefa comunal.

En concordancia con la alcaldesa, el Presidente Kast ratificó que "el compromiso es que de aquí a las Fiestas Patrias podamos tener despejadas las costas (...) El turismo genera también muchas fuentes laborales y nuestra Subsecretaría de Turismo está enfocada en eso".