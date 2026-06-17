Hermano de figura de Australia en el Mundial fue acusado por incidentes con la policía

Gabriel Irankunda, hermano mayor de Nestory Irankunda, figura de la selección australiana en el Mundial 2026, fue acusado por una serie de presuntos incidentes con la policía en Australia del Sur, según informó Daily Mail.

De acuerdo a documentos judiciales citados por el medio británico, Gabriel, de 24 años, enfrenta cuatro cargos derivados de un episodio ocurrido el 18 de febrero en Parafield Gardens, en los suburbios del norte de Adelaida.

Las acusaciones corresponden a dos cargos por obstaculizar o resistirse a la policía, uno por conducta desordenada u ofensiva y otro por negarse a entregar su nombre o dirección. El caso tendrá una audiencia previa al juicio el próximo 8 de julio en el Tribunal de Magistrados de Elizabeth.

El abogado de la familia, Greg Griffin, quien además fue presidente y copropietario de Adelaide United, entregó una escueta declaración en representación de Gabriel: "Este asunto está siendo manejado y anticipamos que se resolverá en la próxima comparecencia ante el tribunal".

El caso se conoció en medio del gran momento deportivo de Nestory Irankunda, quien el domingo 14 de junio se convirtió en el jugador más joven de Australia en marcar un gol en una Copa del Mundo, luego de anotar en el triunfo sobre Turquía y ser elegido como la figura del partido.