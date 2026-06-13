Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Hincha escocés tocó la gaita en pleno partido ante Haití en el Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El fanático llamó la atención en las tribunas del Gillette Stadium.
El fanático llamó la atención en las tribunas del Gillette Stadium.
Un hincha escocés se robó las miradas durante el partido entre Escocia y Haití por el Mundial 2026, luego de sacar una gaita en medio del compromiso y ponerle música en vivo al ambiente que se vivía en el Gillette Stadium.