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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Hincha escocés tocó la gaita en pleno partido ante Haití en el Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El fanático llamó la atención en las tribunas del Gillette Stadium.

Hincha escocés tocó la gaita en pleno partido ante Haití en el Mundial 2026
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Un hincha escocés se robó las miradas durante el partido entre Escocia y Haití por el Mundial 2026, luego de sacar una gaita en medio del compromiso y ponerle música en vivo al ambiente que se vivía en el Gillette Stadium.

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