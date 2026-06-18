Impacto en el Mundial: El canadiense Ismael Koné sufrió escalofriante lesión ante Catar

Canadá ganaba cómodamente por 3-0 ante Catar, y con superioridad numérica por una expulsión en el rival, pero el duelo también quedó marcado por la fuerte lesión sufrida por Ismael Koné en el segundo tiempo.

Corría el minuto 51 cuando Assim Madibo enganchó al canadiense, provocándole una aparente fractura en su pierna izquierda.

Tal fue la gravedad de la situación que la transmisión internacional no repitió la jugada. La camilla ingresó de inmediato, mientras el resto de jugadores tapaban la visual formando un círculo y el conmocionado Madibo se tomaba la cabeza.

El VAR avisó a Cristián Garay para cambiar la inicial tarjeta amarilla por expulsión directa del catarí. En cuanto a Koné, pudo saludar al público mientras era retirado de la cancha.