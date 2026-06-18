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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Impacto en el Mundial: El canadiense Ismael Koné sufrió escalofriante lesión ante Catar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos equipos quedaron golpeados por la grave lesión del volante.

Impacto en el Mundial: El canadiense Ismael Koné sufrió escalofriante lesión ante Catar
 EFE (Referencial)
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Canadá ganaba cómodamente por 3-0 ante Catar, y con superioridad numérica por una expulsión en el rival, pero el duelo también quedó marcado por la fuerte lesión sufrida por Ismael Koné en el segundo tiempo.

Corría el minuto 51 cuando Assim Madibo enganchó al canadiense, provocándole una aparente fractura en su pierna izquierda

Tal fue la gravedad de la situación que la transmisión internacional no repitió la jugada. La camilla ingresó de inmediato, mientras el resto de jugadores tapaban la visual formando un círculo y el conmocionado Madibo se tomaba la cabeza.

El VAR avisó a Cristián Garay para cambiar la inicial tarjeta amarilla por expulsión directa del catarí. En cuanto a Koné, pudo saludar al público mientras era retirado de la cancha.

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