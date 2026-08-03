Trump hará "todo lo posible" para ayudar a Infantino a mantenerse en la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de los cuestionamientos provocados por su fallido proyecto para vender participaciones en las competiciones del organismo a inversionistas privados.

Según publicó The Telegraph, un alto funcionario de la administración estadounidense cercano a ambos afirmó que Trump hará "todo lo posible" para ayudar a Infantino y evitar que sea apartado de la presidencia de la FIFA.

"El presidente lo aprecia mucho. Estoy seguro de que hará todo lo posible para ayudarlo", sostuvo la fuente, que destacó el papel del dirigente suizo en la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Infantino enfrenta una creciente presión después de abandonar un proyecto valorado en 15.000 millones de dólares para abrir a capitales privados parte de los activos comerciales de la FIFA, incluidas participaciones relacionadas con el Mundial.

La Asociación Inglesa de Fútbol retiró su respaldo al dirigente, mientras Gales confirmó que tampoco apoyará su reelección para el período 2027-2031. Las federaciones de Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia también cuestionaron su continuidad.

La UEFA encabezó la oposición al proyecto y trabaja para conseguir respaldos en Africa y Asia ante una eventual ofensiva para remover a Infantino, aunque varias federaciones de ambos continentes todavía mantienen su apoyo al presidente de la FIFA.