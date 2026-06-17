Inglaterra venció con categoria a Croacia en un vibrante partido del Mundial 2026

Inglaterra venció con claridad por 4-2 en un vibrante partido ante Croacia en el AT&T Stadium de los Dallas en el debut de ambas selecciones en el por el Grupo L del Mundial 2026 de Norteamérica.

El primer tiempo fue parejo, con un leve dominio de los "Tres Leones", que no lograban generar peligro hasta el minuto 9, cuando Luka Modric le cometió una fuerte falta a Noni Madueke dentro del área. El árbitro Clément Turpin no dudó y señaló penal.

Harry Kane se encargó de ejecutarlo. En primera instancia falló, ya que Dominik Livaković le contuvo el disparo, pero se adelantó, lo que obligó a repetir la acción. En el segundo intento, el capitán inglés no perdonó y abrió el marcador.

Tras esto, los dirigidos por Thomas Tuchel salieron en busca de ampliar la ventaja, pero fueron sorprendidos por un potente remate de Martin Baturina desde el borde del área (36'), que significó la igualdad transitoria.

Sin embargo, solo cinco minutos después Harry Kane volvió a anotar, esta vez de cabeza, y devolvió a Inglaterra la ventaja.

En la última jugada del primer tiempo, Petar Musa (45+5') aprovechó una excelente asistencia de Ivan Perišić y, con un buen disparo dentro del área, volvió a igualar el marcador antes del descanso.

Segundo tiempo de alta intensidad

En el comienzo del segundo tiempo, los ingleses salieron con todo y, con una buena definición dentro del área de Jude Bellingham (47'), se pusieron por tercera vez en ventaja en el marcador. Desde entonces dominaron el partido y generaron varias ocasiones de peligro.

Croacia logró aguantar este duro embate de los ingleses, pero pese a insistir con remates lejanos, no pudo llegar a la igualdad y terminó sufriendo un tanto de Marcus Rashford (85) en los minutos finales, que con un remate cruzado terminó decretando la victoria de su selección.

Con este resultado, Inglaterra se posicionó como primero del Grupo L, a la espera del otro enfrentamiento entre Ghana y Panamá.

El siguiente encuentro de los "tres leones" será frente a Ghana el miércoles 23 de junio a las 16:00 horas de Chile (21:00 GMT), por su parte Croacia jugará ante Panamá el mismo día a las 19:00 horas de nuestro país (23:00 GMT).