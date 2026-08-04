Alcalde de Calama: El norte minero sostiene a Chile y ni siquiera tenemos carreteras como la gente

Durante su visita a Santiago para sostener reuniones con distintas carteras ministeriales, el alcalde de Calama y presidente de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi), el opositor Eliecer Chamorro, lanzó duras críticas en Cooperativa a la distribución de los recursos estatales y denunció el abandono estructural que afecta a las comunas mineras.

En entrevista con el programa Lo Que Queda del Día, el jefe comunal —militante de la Federación Regionalista Verde Social— enfatizó el contrasentido entre el masivo aporte económico que realiza la zona septentrional al país y las severas carencias que enfrentan sus habitantes en infraestructura y servicios básicos.

Si bien la autoridad municipal afirmó estar "de acuerdo con los principios de solidaridad que se establecen a nivel de Estado", alertó que "hay cosas que, de alguna manera, son cuestionables".

"El royalty al final beneficia a todo Chile, pero hay comunas que reciben más recursos que aquellas que son mineras —voy a ser bien franco— y hay comunas de Santiago. No voy a entrar a polemizar, porque cuando planteé esto en La Moneda me llevé varias pifias, pero la realidad señala que la partida del royalty llega a las comunas del norte, pero no en la cuantía que nosotros esperamos", señaló Chamorro.

Para ejemplificar la insuficiencia de los montos asignados en relación con los costos de la zona, explicó que "para poder construir ocho cuadras de un pavimento de 100 metros se te acaba la plata del royalty. Ese recurso, en cuanto a esquema de distribución, es poco".

"Las comunas del norte sostienen el Producto Interno Bruto de Chile (...), pero no tenemos ni siquiera carreteras como la gente", fustigó.

Chamorro, que preside la Asociación de Municipios del Norte de Chile (Amunochi), opinó que "no es momento y tampoco es prudente" discutir hoy la privatización de Codelco.

Crisis en salud e infraestructura médica

Asimismo, Chamorro expuso la preocupante realidad sanitaria de la zona norte, haciendo hincapié en el déficit de infraestructura médica y el impacto en la expectativa de vida de la población.

"Hay un solo centro oncológico en todo el norte de Chile, en Antofagasta, y la gente de Coquimbo y La Serena se va a atender a Antofagasta, si es que no a Santiago (...) El 62% de la lista de espera del cáncer está en el norte y en salud lo que tiene menos esperanza de vida es el norte (...) Son comunas que están sosteniendo al país, pero hay accesos básicos que todavía no se han logrado cubrir", indicó.

Rechazo a la privatización de Codelco

Consultado sobre el debate público en torno a la inyección de capitales privados o una eventual privatización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), el presidente de la Amunochi llamó a la cautela y rechazó de plano esa posibilidad.

"Codelco ya tiene capitales privados en distintas divisiones. Incrementar más capital privado creo que no es del contexto, no es el momento como país y tampoco es prudente, porque lo que más necesitamos es que se mantenga el capital fiscal de todos los chilenos para el presupuesto nacional", concluyó Chamorro.