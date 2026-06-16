Inglaterra y Croacia protagonizan uno de los duelos estelares de la fase grupal del Mundial 2026

Inglaterra y Croacia protagonizan este miércoles en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde las 16:00 horas (20:00 GMT), uno de los duelos estelares de la fase grupal del Mundial 2026, un partido en donde los británicos deben mostrar su chapa de candidato y tomarse revancha de la eliminación sufrida contra los balcánicos en la semifinal de Rusia 2018.

El conjunto de los "Three Lions" estuvo muy cerca de volver a una final mundialista aquel 11 de julio de 2018 en Moscú, cuando los croatas remontaron y celebraron en el alargue.

Inglaterra sintió que se le escapó la mejor oportunidad para poner fin a 52 años de sequía (que actualmente son 60), y ahora vuelve a enfrentarse a Croacia, en teoría el rival directo por el primer lugar del Grupo L, que también comparten Ghana y Panamá.

Pese a haber encaminado una clasificatoria perfecta en la que el combinado inglés consiguió ocho victorias sin recibir un solo gol, existe preocupación sobre el ambiente en el conjunto, ya que existen debates sobre la convocatoria.

Con las ausencias polémicas de Phil Foden, Trent Alexander-Arnold y sobre todo Cole Palmer, un año después de que el mediocampista de Chelsea fuera el mejor jugador del Mundial de Clubes, la nómina de Thomas Tuchel ha sido fuertemente cuestionada por hinchas ingleses.

Al entrenador alemán tampoco le ha gustado la designación del árbitro francés Clement Turpin, al que llegó a calificar como un "Clase E" cuando dirigía a Bayern Múnich después de que Turpin lo expulsó en un partido de cuartos de final de Champions League contra Manchester City en 2023.

"Dos cosas no pudieron estar a la altura: el terreno de juego no estaba en buenas condiciones y, además, el árbitro, lamentablemente, era de categoría E. Fue absolutamente terrible. Es increíble a este nivel.", señaló en ese entonces.

Y para complicar más las cosas, está el robo de pertenencias y material de entrenamiento que sufrió la delegación tras llegar a Kansas en una furgoneta que los había transportado desde Florida, donde comenzó su concentración en Estados Unidos.

La formación de Inglaterra será con Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Por otro lado, más cómoda y alejada del ruido, está Croacia, que afronta su séptima participación mundialista y confiando en su capacidad competitiva.

Los "Vatreni" han entrado en el podio en tres de las siete ocasiones, un mérito especial para un país que no llega a los cuatro millones de habitantes y que ha producido dos generaciones doradas. La primera, capitaneada por Davor Suker y la segunda con Luka Modric.

Con 40 años, Modric, que jugará su quinto y último Mundial, es un veterano que ha ofrecido un digno rendimiento en AC Milan y llega al certamen aún como referente del equipo de Zlatko Dalic, lo mismo que el eterno Ivan Perisic, de 37 años, que pese a no tener la capacidad de desbordar como lo hizo en su mejor época, aún es un arma ofensiva de calidad para el elenco croata.

La oncena de Croacia será con Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Luka Susic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Petar Musa.

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