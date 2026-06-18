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Jonathan David firmó su doblete para Canadá ante Catar en el Mundial 2026
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Autor: Redacción Cooperativa
Los anfitriones están dominando en Vancouver.
Los anfitriones están dominando en Vancouver.
Jonathan David firmó su segundo gol personal para el 3-0 parcial de Canadá sobre Catar en Vancouver, en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.
Antes del final del primer tiempo, Cyle Larin metió un cabezazo y el arquero Abunada logró desviar con una espectacular atajada, pero en el rebote apareció David para celebrar su doblete (45+2').
Revisa el gol de David para Canadá ante Catar: