Jonathan David firmó su doblete para Canadá ante Catar en el Mundial 2026

Jonathan David firmó su segundo gol personal para el 3-0 parcial de Canadá sobre Catar en Vancouver, en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

Antes del final del primer tiempo, Cyle Larin metió un cabezazo y el arquero Abunada logró desviar con una espectacular atajada, pero en el rebote apareció David para celebrar su doblete (45+2').

Revisa el gol de David para Canadá ante Catar: