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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Jude Bellingham puso el 3-2 sobre Croacia tras una gran jugada personal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediocampista definió con un disparo cruzado que golpeó en el palo antes de entrar.

Jude Bellingham puso el 3-2 sobre Croacia tras una gran jugada personal
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Jude Bellingham puso en ventaja por tercera vez a Inglaterra en el partido ante Croacia por el Mundial 2026 al 47' tras marcar el 3-2 después de una gran conducción individual por la derecha del campo.

El volante de Real Madrid definió cruzado ante la salida de Dominik Livakovic, sacando un remate que pegó en el palo antes de hundirse en el fondo de la red

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